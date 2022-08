En la semana previa al duelo entre Barcelona Sporting Club y Liga de Quito, uno de los máximos referentes del ídolo habló sobre el peso de la camiseta amarilla y la rivalidad con cada uno de los clubes en el fútbol ecuatoriano.

Damián Díaz está hace algunos años en el equipo torero y no se guardó nada en la rueda de prensa que brindó esta mañana. El argentino surgido en Boca Juniors aseguró cual es el clásico rival de Barcelona Sporting Club.

“Nuestro clásico es Emelec, no voy a andar descubriendo nada. No hay que darle mucha vuelta porque luego uno dice una cosa y se hace un globo que no existe,” aseveró el experimentado jugador, dejando de lado a su próximo rival.

Damián Díaz llegó al conjunto guayaquileño en el año 2009 y se convertido en uno de los máximos exponentes del club en los últimos años tras la salida de Matías Oyola, quien está en Guayaquil City.