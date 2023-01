El mercado de transferencias de Barcelona SC está enfocado en la contratación de un volante central, esto con la novela de Michael Carcelén ocurriendo en paralelo. Desde la prensa local dan a conocer quién sería el nuevo jugador que llegaría a los amarillos, ante los varios nombres que han trascendido.

El portal informativoo Mr. Offsider dio a conocer que el volante nacional Luis Arce dejará Macará de Ambato para ser el nuevo refuerzo de los amarillos. Arce era una de las opciones para los amarillos desde hace semanas pero dependía de la contratación de otros nombres.

Finalmente por temas económicos tanto Fernando Gaibor como Jordan Sierra no llegarán al cuadro amarillo para el 2023. La contratación de Arce no cambia los planes y no darán salida a Michael Carcelén al SD Aucas.

Nixon Molina si podría salir de Barcelona SC y fue ofrecido a El Naciona, quienes lo analizan como refuerzo, además tiene el interés de Delfín SC de Manta. Su salida sería en condición de préstamo por una temporada.