Stiven Plaza todavía no define su futuro y dio la sorpresa al sumarse a los entrenamientos de un equipo ecuatoriano.

El préstamo de Stiven Plaza con Independiente del Valle finalizó y el club sangolquieño tomó la decisión de no negociar con el Valladolid, club dueño del pase, para que no continúe en la plantilla. Las constantes lesiones hicieron que el delantero ecuatoriano no pueda tener ritmo y que IDV pierda las esperanzas de poder recuperarlo.

Hace unos años el Valladolid realizó una inversión importante por Plaza, algo que terminó saliendo mal y ahora no podrán recuperar lo invertido. Los 'Pucelanos' le están buscando club y algunos de la Segunda División de España han mostrado interés, pero el delantero sorprendió al sumarse a los entrenamientos de un equipo ecuatoriano.

Atlético Santo Domingo informó que Stiven Plaza está entrenando con el primer equipo para mantener el ritmo mientras define su futuro. Esto tomó de sorpresa a todos, ya que el atacante surgido en IDV es propiedad del Valladolid y al ser opción de varios clubes españoles, podría estar en el país ibérico para hacer la pretemporada.

Los problemas físicos que tiene el delantero de 23 años han causado que pierda valor de mercado y que no pueda tener regularidad en ningún equipo. Plaza espera que las lesiones lo paren de atormentar y así retomar el nivel que lo llevó a ser elogiado por uno de los mejores delanteros de la historia, Ronaldo Nazário.