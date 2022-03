La 'Tuka' Ordóñez no se guardó nada y contó todo lo que ha tenido que pasar en Aucas al no ser tomado en cuenta.

La presente temporada ha sido muy difícil para Roberto Ordóñez al no ser tenido en cuenta por Aucas y no poder salir por las trabas que ponen los dirigentes del equipo capitalino. La 'Tuka' ya estuvo a préstamo en el Manta durante el 2021, pero en este años no permitieron que salga y lo mandaron a entrenar con las categorías inferiores.

Mushuc Runa y Orense son los equipos que están interesados en fichar a Ordóñez para esta temporada, pero no se ha podido concretar por la relación contractual que tiene el delantero con Aucas. El jugador de 36 años rompió el silencio tras varios meses sin hablar de su situación y dejó muy mal parada a la directiva del cuadro capitalino.

"Me han humillado, me han pisoteado, me han hecho ver candela. Yo siempre pienso en mi familia, por eso hoy doy una nota, porque es imposible poder salir de la institución Aucas, cuando me adeudan 9 meses. Es penoso, triste lo que me está pasando. No se puede regalar todo lo trabajado, no he podido llegar a un acuerdo, sigo trabajando a pesar de se cayó lo de Perú, lo propio con Bolivia", inició la 'Tuka en Área Deportiva.

Sobre la falta de pagos y dónde está entrenando, Ordóñez dijo: "No sé lo que quiere la directiva, pensé que en enero iba a ser tomado en cuenta, pero me tienen rezagado, entrenando en la sub-16 y sub-18, estoy en una categoría donde no me puedo ni mover. El último mes que cobré fue en junio, porque hablé con mi abogado, de ahí no cobré ni un sucre hasta el día de hoy".

"Yo trabajo con lágrimas. Me sacaron del estadio con un guardia, la autorización estaba en que yo no ingrese, no pude ni sacar mis cosas. Estoy a punto de retirarme en dis años, quiero hacerlo como un caballero, porque hay niños que me siguen, quiero ser un espejo para esos chicos y espero dejar las cosas bien", finalizó el ex delantero de Emelec.