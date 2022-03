Varios jugadores ecuatorianos o extranjeros que juegan en la LigaPro, han sonado como posibles refuerzos de Santos. Fabián Bustos asumió hace pocas semanas la dirección técnico del club brasileño y está buscando refuerzos para su plantilla, y no ha tardado en pedir jugadores que conoce por su paso en el fútbol ecuatoriano.

Byron Castillo, Emmanuel Martínez y Brayan Angulo son los nombres que el 'Peixe' tiene como opciones, siendo el lateral derecho de Barcelona SC la gran prioridad que tiene el DT. A estos tres jugadores se sumó un ecuatoriano que milita en el exterior y que no tiene claro su futuro, por lo que Bustos pidió que se haga un sondeo por él.

Ecuagol dio a conocer que se trata de Anderson Julio, jugador que tiene contrato vigente con Atlético San Luis, pero que no fue tomado en cuenta y está buscando club. El ex jugador de Liga de Quito tiene dos equipos de la MLS interesados en él, aunque no se han avanzado en las negociaciones y el DT de Santos lo tiene en la mira al no tener definido dónde jugará.

Julio es un extremo que puede jugar por las dos bandas, algo que le da ventaja sobre los futbolistas que estaba buscando Santos en esa posición. El 'Peixe' preguntará por el ecuatoriano en los próximos días y ahí se conocerá si lo que pide Atlético San Luis permite que los brasileños hagan una oferta y lo puedan fichar.