El partido frente a Atlético Goianiense marcó la salida de Pablo Marini como entrenador de Liga de Quito. La goleada que sufrieron y el man rendimiento que tuvo el equipo desde que inició la temporada, hicieron que la continuidad del argentino sea insostenible y él mismo terminó renunciando.

+ Fue campeón de LigaPro: El uruguayo que es opción para dirigir a LDUQ

+ Anuló a cracks: así fue el partidazo de Pervis Estupiñán contra Bayern Múnich

+ "Lo económico no importa", el DT extranjero que quiere dirigir a Liga de Quito

Marini fue muy criticado por los hinchas de LDUQ, ya que consideberan que tomaba decisiones muy extrañas sobre los jugadores titular, y no les gustaba los exprimentos que hacía en los partidos, los cuales no terminan funcionando. El ex DT de los 'Albos' se habí mantenido en silencio tras renunciar, pero hoy finalmente habló.

"El club está en un momento deportivo que no es el ideal. Venimos de perder con Emelec, hay mucha presión y creo que es una forma de descomprimir, porque hay buen plantel. No tuvimos la capacidad de llevar la plantel donde pensábamos todos, no vale la pena que se responda más nada cuando la decisión ya se tomó", declaró Marini en Radio Área Deportiva.

El argentino mostró la autocrítica que no tuvo en sus declaraciones cuando era el estratega del 'Rey de Copas', algo que le hubiera servido para mejorar y revertir la situación. Ahora en LDUQ están buscando su reemplazo y varios nombres como Santiago Escobar, Alfredo Arias, Franklin Salas o Álex Escobar, han sonado para tomar el cargo.