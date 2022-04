"Lo económico no importa", el DT extranjero que quiere dirigir a Liga de Quito

La búsqueda del nuevo entrenador para Liga de Quito ya empezó luego de que Pablo Marini renunciara al cargo. Los dirigentes de 'La U' tenían confianza en que Marini podía revertir la situación, y por esa razón no tenían ningún análisis sobre quién puede ser el nuevo director técnico del equipo.

Édison Méndez y Geovanny Espinoza se harán cargo del 'Rey de Copas' de manera interina, y ya empezaron a trabajar con el primer equipo. Mientras los dos históricos del club capitalino esperan mejorar el rendimiento, un extranjero ya se ofreció a tomar el cargo y asegura que lo económico no le importa por el carió que le tiene a LDUQ.

"A mi el tema económico no me preocupa, quiero devolverle a Liga lo mucho que me dio. Mi meta es un día dirigir al equipo. Conozco del paladar del hincha de Liga, siempre la dirigencia ha querido traer lo mejor en jugadores", fueron las palabras de Álex Escobar, ídolo de Liga de Quito y ahora director técnico, en el programa 'El Pulso del Fútbol'.

"Yo prefiero que mi equipo juegue bien al fútbol, mi sello como entrenador debe ser parecido a cuando jugué. Soy admirador de Klopp, Guardiola, Gallardo. Al DT los resultados deben acompañarlo; si se hacen las cosas mal, eso se ve reflejado. Con Liga fue mi mejor época, soy hincha del equipo y estoy muy dolido por los resultados", sentenció 'El Pibe'.