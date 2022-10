Con el final de la LigaPro 2022 muy cerca, los equipos deben empezar a planificar lo que será el próximo año. Barcelona SC está enfocado en conseguir el título del campeonato ecuatoriano, pero no puede dejar de planificar el 2023, ya que algún equipos se puede adelantar y quitarle los jugadores en los que están interesados.

Las ventas que realizó el 'Ídolo' a lo largo de este año fueron reduciendo la plantilla y ahora Fabián Bustos tiene pocas opciones de nivel en el banco de suplentes. Para cambiar esto, BSC está analizando incorporar algunos jugadores, sobretodo en ataque, y tienen en la mira a un enganche ecuatoriano.

El periodista Washington Sánchez informó que Barcelona SC sigue de cerca a Jordan Rezabala, jugador que ya estuvo en la mira del equipo guayaquileño cuando Jorge Célico era el entrenador. Rezabala ha tenido un buen año con Guayaquil City y llamó la atención de los 'Toreros'.

En el 'Ídolo' no tienen un cambio natural para Damián Díaz, ya que Gabriel Cortez está cedido en 9 de Octubre y no está claro que sea parte del equipo en 2023 por los problemas que tiene fuera de la cancha con la justicia. El jugador surgido en Independiente del Valle es una gran opción para BSC y en las próximas semanas se conocerá si se concreta el interés o no.