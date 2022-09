El contrato de Marlon Mejía con Emelec termina a finales de este año, por lo que ya puede negociar con otro equipo para sumarse a inicios del 2023. Desde la directiva del 'Bombillo' no se han acercado al jugador para hablar de su renovación al terminar su mandato en pocos meses y no quieren tomar esa decisión si no van a continuar al mando del equipo.

Hace pocos días se conoció que desde Brasil están siguiendo de cerca al zaguero ecuatoriano y lo observarán en el Clásico del Astillero que se jugará este domingo a las 18:00 en el George Capwell. El nombre del club que está interesado en Mejía no había salido a la luz, pero ya se pudo conocer que es un grande.

Ecuagol dio a conocer que sería el Santos de Brasil el club que tendrá una persona observando de cerca a Marlon Mejía. Esta será una gran oportunidad para el defensa central tricolor, más aún con la incertidumbre que existe acerca de las elecciones de Emelec y no sabe si la directiva que gane las mismas querrá contar con él.

Mejía ha trabajado duro para convertirse en uno de los zagueros titulares del 'Bombillo', aprovechando las oportunidades que tuvo y finalmente convenció a Ismael Rescalvo de alinearlo en cada partido. El Clásico del Astillero será muy importante para Emelec de cara a la pelea por la etapa, pero el defensa tendrá una presión extra al tener ojeadores evaluando su trabajo.