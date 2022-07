Se intentó hasta el final pero no hubo solución, la relación entre Luis Zubeldía y Joao Ortíz no dio más y Liga de Quito tomó la decisión de no contar más con el jugador, esto también poniéndolo a la venta. Desde la prensa local informan en cuánto está valorado el futbolista, quien llegó tras fuerte inversión al cuadro capitalino.

+ (VIDEO) Chilena a lo CR7 gambetas a lo Messi: Doblete de Joao Rojas

+ Joao Ortíz dejará LDUQ

+ Fabián Bustos deja Santos y esto pasará con el ecuatoriano

Liga de Quito, según información del periodista Stalin Cobeña, ha valorado a Joao Ortíz en 800 mil dólares, un valor muy alto para los que se manejan en el fútbol ecuatoriano. Con ese precio, Liga de Quito recuperaría los 500 mil que pagó a Delfín SC a inicios de año.

Ortíz ha sido uno de los pocos futbolistas que jugó de titular tanto con Pablo Marini como con Luis Zubeldía sin embargo sus episodios de indisicplina finalmente lo alejarán de Liga de Quito, con quien tiene contrato por cuatro años.

El futbolista y su agente no quieren la salida del jugador pero parece que la relación con Zubeldía no es reconciliable. Independiente del Valle y SD Aucas son dos de los clubes interesados en el futbolista aunque con ese precio complicarían las negociaciones.