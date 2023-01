Barcelona SC arrancó su ciclo de amistosos de pretemporada en Estados Unidos, los 'toreros' enfrentaron al Miami United de la quinta división de la MLS y pese a que hubo resistencia en el primer tiempo, los amarillos demostraron su amplitud de nivel en la segunda mitad.

(VIDEO) Jeremy Sarmiento y sus jugadas de crack ante el Liverpool

(VIDEO) Golazo y asistencia de Ángel Mena en México

Michael Arroyo definió club en Ecuador

Poco después de arrancado la segunda mitad, un centro al área fue cabeceado por 'Paco' Rodríguez quien puso el 1-0 a favor de BSC. Luego de eso, demostrando que las críticas no le afectan, el delantero John Jairo Cifuentes se mandó un doblete.

El 'Degollador' marcó el tercero tas un gran quite y pase de Fernando Gaibor, Fidel Martínez también se metió en el marcador. El que no estuvo fino fue el argentino Bauman, ex Independiente del Valle que falló algunas claras que tuvo.