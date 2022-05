(VIDEO) La gran jugada de Pervis Estupiñán en el 1-0 del Villareal vs Liverpool

El partido de vuelta por las semifinales de la Championes League entre el Villareal y el Liverpool, tuvo como titular a Pervis Estupiñán. Los españoles salieron con el objetivo de dar vuelta la serie y realizaron un primer tiempo espectacular donde dominaron a su rival y pudieron empatar el marcador global con un 2-0.

Estupiñán fue criticado por los mismo hinchas ecuatoriano en el partido de ida cuando hizo un autogol producto de un fallo de su arquero y en el 2-0 del Liverpool no estuvo bien en la marca. El lateral izquierdo es resistido por sus mismos compatriotas, los cuales no se dan cuenta que juega en la élite del fútbol y cuando tiene buena actuaciones, no lo destacan.

La actitud del Villarreal fue muy buena desde el incio y a los 3 minutos Pervis Estupiñán realizó una gran jugada al levantar un centro al segundo palo que fue pivoteado por Étienne Capoue, quien asistió Boulaye Dia para poner el 1-0. El gran centro del ecuatoriano fue clave para la anotación y en el resto del primer tiempo tuvo un gran rendimiento.

Los detractores del jugador de 'La Tri' no tuvieron más remedio que destacar lo hecho por él durante la parte incial. Pervis es el único jugador ecuatoriano que ha tenido actuaciones en fases finales de los torneos internacionales en Europa, pero aún así esperan a sus errores para criticarlo y no son capaces de hablar bien de él cuando juega bien en la mayoría de partidos.