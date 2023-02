Otra de las novelas del mercado de transferencias en esta temporada ha sido que el volante ecuatoriano Andrés Chicaiza encuentre equipo, mientras esto sigue sin ocurrir el jugador ha roto el silencio sobre su situación. El otavaleño dio a conocer los equipos que lo han llamado y dejó un recado a la directiva de Liga de Quito.

"Siempre he cedido para jugar pero esta vez no, siempre me he bajado en lo económico pero no puedo ceder más de lo que he cedido. De no encontrar otro equipo, hay un contrato que debe ser respetado", dijo en el Pulso del Fútbol.

Sobre los equipos que lo han llamado: "Hubo el interés de Delfín SC, Real Garcilaso de Perú, y del Orense SC de Machala pero no hubo acuerdo económico", dijo señalando que no hay por el momento acuerdo de equipos con él.