Una anécdota curiosa contó el delantero Carlos 'Chino' Luna en charla con los medios de comunicación de Argentina. Y es que el atacante contó cuando se peleó con un taxista cuando era jugador de Liga de Quito, además de la reacción de Edgardo Bauza.

"En ese momento estaba lesionado de la rodilla, estaba en la autopista y me cerró otro auto,ambos chocamos y nos movimos un poco pero nadie dijo nada. Luego ya sin tráfico, se me moviía lento enfrente y yo pitaba y nada, luego el tipo se baja, ni lo dejé hablar y le di unas piñas", empezó relatando Luna.

"No se levantó, ya le iba a dar un patazo en la cabeza pero la gente me reconoció, gritaban que soy el de Liga,ahí di marcha atrás y me fui, luego preocupado le cuento al asistente técnico de Bauza, Di Leo, lo que ocurrió para que le diga al Patón", contó sobre su confesión.

"Al día siguiente le digo a Di Leo ¿qué pasó?, ¿le contaste al Patón? y me dijo "Sí, pregunta si no te molestó la rodilla", contó mientras todos se reían.