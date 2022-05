Ha sido uno de los ecuatorianos con mayor proyección y crecimiento en esta temporada y el defensor central Piero Hincapié sigue sumando ofertas de clubes importantes. Desde Europa señalan que un histórico del viejo continente lo tiene en planes.

Medios europeos este jueves han hecho eco de que el Arsenal de Inglaterra tiene en carpeta a nuestro compatriota, siendo los 'Gunners' el equipo de mayor renombre con el que se ha vinculado al central de 21 años de edad.

No es el único que lo tiene en carpeta ya que el AS Roma de José Mourinho parece que analiza seriamente hacer una oferta al Leverkusen por el jugador quien es uno de los habituales en el once tanto en Bundesliga como en Europa League.

Hincapié le costó al Leverkusen 8 millones de dólares proveniente de Talleres de Córdoba, por lo que en caso de una posible venta esperan recuperar eso y lo han tasado en no menos de 30 millones de euros, considerando que seguramente será Mundialista.