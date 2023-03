La novela del futuro de Moisés Caicedo sumó un nuevo capítulo este viernes y es que desde Inglaterra dan información oficial sobre la situación del joven volante ecuatoriano. El 'tricolor' ha firmado un nuevo contrato en medio del interés de otros grandes de Europa.

Mediante sus redes sociales el Brighton Hove Albion señala que Caicedo ha firmado un nuevo contrato con los Seagulls esto hasta la temporada 2027 con opción a una temporada más. Esto luego de que en la ventana pasada haya intentado forzar su salida.

Arsenal, Chelsea, Manchester United, Newcastle y Real Madrid han mostrado interés en el ex Independiente del Valle. La renovación no significa necesariamente que el seleccionado ecuatoriano cumplirá los cuatro años, ya que el club no le cierra la puerta a una transferencia.

No serán menos de 70 millones de euros lo que el Brighton pedirá a cualquier club que quiera sacar a su volante central. El actual líder fue el que más cerca estuvo de ficharlo aunque finalmente su club se mostró firme.