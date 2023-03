Este martes 28 de marzo de 2023 el actual entrenador del Bayer Leverkusen y campeón del mundo con España en el 2010, Xabi Alonso, conversó con los medios de comunicación de Latinoamérica sobre la actualidad de su equipo y las aspiraciones para este final de temporada.

Xabi Alonso llegó al Bayer Leverkusen el pasado mes de octubre y desde ese momento se cambió la dinámica del equipo y los resultados empezaron a llegar. La Bundesliga invitó a los medios latinoamericanos a conversar con Alonso sobre la actualidad y perspectiva a futuro de su equipo.

En esta rueda de prensa, Bolavip Ecuador le pudo preguntar a Xabi Alonso sobre cuál es el techo para el defensor ecuatoriano Piero Hincapié. El tricolor apenas tiene 21 años y destaca como uno de los mejores centrales de la Bundesliga.

"No hay que ponerse techos, no hay que ponerse límites. Tiene 21 años y va a ir mejorando futbolísticamente, y tiene que acompañarla con su madurez personal. No puedes ser solo un acompañante en la defensa, tienes que ser un líder, y Piero puede tener en un futuro esa madera para ir asumiendo esas responsabilidades, que te hacen mejorar y madurar. Cuanto antes empiece, cuando antes se podrá hacer mejor jugador. Ya lo hace, pero tiene que hacerlo cada vez más", le respondió Alonso a Bolavip Ecuador.