Universidad Católica vs. The Strongest por la Copa Libertadores: hora y canal de TV para ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO

Por la tercera fase del repechaje de la Copa Libertadores, Universidad Católica recibe a The Strongest HOY, jueves 10 de marzo. Las emociones de este duelo se transmitirán EN VIVO Y EN DIRECTO a través de la pantalla de FACEBOOK WATCH CONMEBOL.

El cruce se realizará en el Estadio Olímpico Atahualpa. Será la primera vez en la historia en la que ambos equipos se midan en un duelo oficial.

Los de casa saben quieren seguir haciendo historia y saben que esta prueba no será nada sencilla. Universidad Católica de Ecuador llega a esta instancia luego de haber dejado en el camino al conjunto de Bolívar.

The Strongest, por su lado, dio un gran golpe en la instancia anterior tras dejar sin oportunidades al equipo de Plaza Colonia. Los visitantes saben que deben dar su mejor esfuerzo para así avanzar a la fase de grupos del torneo.

¿Cuándo juegan Universidad Católica y The Strongest por la Copa Libertadores?

Hora y TV por paises:

Argentina: 21.30 horas por FACEBOOK WATCH CONMEBOL

Bolivia: 20.30 horas por FACEBOOK WATCH CONMEBOL

Brasil: 21.30 horas por FACEBOOK WATCH CONMEBOL

Chile: 21.30 horas por FACEBOOK WATCH CONMEBOL

Colombia: 19.30 horas por FACEBOOK WATCH CONMEBOL

Ecuador: 19.30 horas por FACEBOOK WATCH CONMEBOL

México: 18.30 horas SIN TV

Paraguay: 21.30 por FACEBOOK WATCH CONMEBOL

Péru: 19.30 horas por FACEBOOK WATCH CONMEBOL

Uruguay: 21.30 horas por FACEBOOK WATCH CONMEBOL

Venezuela: 20.30 horas por FACEBOOK WATCH CONMEBOL

Estados Unidos: 16.30 horas PT / 19.30 horas ET be IN SPORTS y Fanatiz