El futuro de Gonzalo Plata no está definido, pero rechazó a este club

Las últimas semanas han sido muy movidas para Gonzalo Plata por los rumores que se han generado sobre su futuro. El Valladolid está negociando con el Sporting Lisboa para comprarlo, pero los portugueses quieren recibir 10 millones de euros y los 'Blanquivioletas' no tienen la capacidad económica para desembolsar esa cantidad.

Real Sociedad, Betis, Leeds United, Flamengo y Fulham han sido clubes que mostraron interés por el ecuatoriano y están a la expectativa de lo que ocurra con las negociaciones del Valladolid y el Sporting para ofertar por él. Plata quiere quedarse en el equipo español, pero si eso no es posible, ya rechazó a uno de los clubes interesados en contar con sus servicios.

Gonzalo Plata habló con El Canal del Fútbol, entrevista en la que dejó claro que quiere continuar en Europa, descartando a Flamengo como su posible nuevo club: "Aún no sé nada (sobre su continuidad en el Valladolid), pero me quedo a jugar en Europa, eso sí. No tengo conocimiento sobre las negociaciones entre los presidentes de los clubes".

La intención del extremo guayaquileño es continuar en el viejo continente, por lo que no aceptará ninguna oferta que no sea de un club europeo. Plata espera que su futuro se defina en los próximos días, pero él prefiere quedarse en el Valladolid, donde volvió a tener un gran nivel y se pudo adaptar de gran manera.