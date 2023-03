Piero Hincapié comenzó como titular en el Bayer Leverkusen en los 8vos de la Europa League. El ecuatoriano es sinónimo de seguridad para su equipo en la defensa, pero le hicieron una fuerte falta que estuvo muy cerca de lesionarlo.

El defensor ecuatoriano volvió a ser carrilero por la banda izquierda, no obstante, en una jugada en la que decidió trepar al ataque, Zachariassen no dudó en entrarle en falta abajo, no obstante, el golpe terminó siendo muy fuerte.

Hincapié se mostró muy dolido sobre el terreno de juego y la imagen que muestra que el futbolista pudo sufrir una lesión grave. En el Leverkusen reclamaron la falta para que sea roja, no obstante, el central y el VAR consideraron que era suficiente con amarilla.

El Bayer Leverkusen consiguió una victoria muy importante ante el Ferencvaros de 2x0. Con este triunfo, los alemanes ya se ilusionan con llegara los cuartos de final de este torneo UEFA. Este sería el único trofeo al que aspiran los de Alonso en lo que queda de año.