El Valladolid tuvo hoy su primer partido tras el accidente que protagonizó Gonzalo Plata, el cual ganaron por 2-1 como locales frente al Real Oviedo sin la presencia del ecuatoriano. Los goles de 'Pucela' fueron marcados por Shon Weissman y Nacho Martínez, mientras que Borja Bastón descontó para los visitantes.

+ Ya hay dos equipos interesados en sacar a Williams Riveros de Barcelona SC

+ Christian Martínez Borja fue ofrecido a un equipo del Astillero

+ Liga de Quito recibió una oferta formal desde Francia por una de sus joyas

Plata no fue parte de la convocatoria del Valladolid, algo que fue entendible por el error que cometió, pero enseguida surgió la pregunta si esta va a ser una constante o solamente por este partido. Pacheta, director técnico del club, habló acerca del jugador de 'La Tri' en rueda de prensa y explicó la situación del extremo guayaquileño.

"Ha sido una semana muy muy complicada porque el error de Plata es imperdonable. Nos ha arrastrado a todos y cualquier decisión que tomes es criticada. Todo eso no suma y el equipo hoy no ha estado tan limpio", empezó el entrenador español. Plata ha sido titular en todos los encuentros previos, pero Pacheta decidió tomar la decisión de no convocarlo.

"No he convocado a Plata porque no le veía para jugar ni un rato. El club ha decidido no apartarlo y quiero recuperarlo porque todavía no le veo. Yo le voy a dar una segunda oportunidad, sólo si entiende la gravedad de la situación", explicó Pacheta dejando claro que espera ver que Plata esté arrepentido de lo que hizo.