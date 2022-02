El nombre de Piero Hincapié se hizo tendencia en las redes sociales durantes los últimos días, debido a que desde Europa llegó la información de que varios clubes lo siguen de cerca para ficharlo. El ecuatoriano ha brillado desde que llegó al Bayer Leverkusen y demostró que puede jugar en la élite del fútbol.

+ No le gustaba: Esto hizo Félix Torres para ser uno de los mejores defensas del continente

+ ¿El ecuatoriano más caro en la historia? Esto deberían pagar los interesados en Piero Hincapié

+ Billy Arce cambiaría de club y enfrentaría a Barcelona SC en la Libertadores

Las buenas actuaciones del ecuatoriano hicieron que uno de los mejores entrenadores del mundo, como Antonio Conte, se fije en él para llevarlo al Tottenham. Ante todos los rumores que surgieron sobre el futuro del jugador surgido en Independiente del Valle, salió a la luz nueva información acerca del plan que tiene el Bayer Leverkusen con Hincapié.

Jaime Macías y Sebastián Decker, periodistas ecuatorianos, informaron sobre el futuro de Piero Hincapié en el programa 'De Una'. "La realidad es que el Bayer Leverkusen si piensa, en mediano plazo, en capitalizar el contrato de Piero Hincapié, es decir multiplicar la inversión. A día de hoy no te puedo garantizar que se desprenderán de él. ¿Hay intereses?, sí, ¿hay ofertas reales?, no", dijo Decker.

"Hincapié llegó al Bayer Leverkusen para su año de adaptación. Ellos pensaron que la próxima temporada iba a ser el despunte de Hincapié y todo se ha acelerado. En su proceso de gestión de plantilla, ellos cuenta con Hincapié para la próxima temporada, porque alguien más tendrá salida, no se sabe quién va a salir", complementó Macías.

¿Qué clubes están interesados en Piero Hincapié?

El gran nivel del ecuatoriano hizo que no solamente el Tottenham se fije en él. Los otros 5 clubes que lo siguen de cerca son el AC Milán, Zenit, Sevilla, AS Roma y Nápoli. Todos estos son habituales en la Champions League, por lo que no son malos opciones para Hincapié, pero deberán estar dispuestos a desembolsar varios millones para ficharlo.