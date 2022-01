Hace pocos días surgió la información desde Portugal que Gonzalo Plata no continuará su carrera en el Sporting Lisboa, y será utilizado como parte de pago para el fichaje de Marcus Edwards. El ecuatoriano será jugador del Vitória Sport Clube a partir de la temporada 2022-23, cuando termine su préstamo en el Real Valladolid.

Plata tuvo muy pocas oportunidades en el Sporting Lisboa desde la llegada de Rúben Amorim como DT, algo que llamó la atención de los propios hinhcas del club portugués. Amorim rompió el silencio sobre el jugador ecuatoriano y reveló por qué no lo quiere seguir teniendo en la plantilla.

Rúben Amorim dio una entrevista en la que explicó la situación de Gonzalo Plata. "Da pena, pero no encontró la forma correcta de encarar los entrenamientos, tenía esa falla consigo mismo. Hubo diferencias entre el carácter del jugador con el carácter del entrenador", fueron las palabras del DT del Sporting Lisboa.

El ecuatoriano no logró mostrar compromiso en los entrenamientos, algo que no gustó a Amorim y por esa razón no cuenta con él. Ahora Plata deberá intentar cambiar en ese aspecto para encajar en el fútbol europeo, desmotrar en el Vitória que puede dar la talla en el viejo continente y llegar a un club grande.