La llegada de Billy Arce a Peñarol generó mucha expectativa por el buen rendimiento que tuvo el jugador en su último paso por Independiente del Valle. El atacante ecuatoriano llegó libre tras rescindir su contrato con los 'Rayados' y le llegó la oportunidad de jugar una vez más en el exterior.

Arce llegó al 'Manya' cuando Mauricio Larriera era el entrenador, pero pocas semanas después dejó el cargo y con la llegada de Leo Ramos dejó de tener minutos. El ex jugador de Liga de Quito lleva un mes sin jugar ni un solo minuto, por lo que en el club uruguayo tomaron una decisión sobre su futuro.

El periodista Santiago Soto informó que Peñarol no tomará en cuenta a Billy Arce, por lo que no continuará en el club. Para el jugador de 24 años no fue fácil la adaptación a Uruguay y no pudo entrar de buena manera en el vestuario del club, algo que complicó su situación y finalmente no seguirá visitiendo la camiseta de Peñarol.

El futuro de Arce no pinta nada bien al quedarse sin equipo y estar en un periodo donde el libro de pases está cerrado en varios países. Habrá que esperar para saber si regresa al fútbol ecuatoriano, pero por el momento debe finiquitar todo en Uruguay para ser jugador libre y así poder definir cuál será su próximo equipo.