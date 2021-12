Pese a que su liga no es de las más competitivas del exterior, el delantero ecuatoriano Marlon De Jesús tuvo un 2021 a destacar y es que fue el máximo goleador y asistidor de su club el Binacional de Perú, lo que lo lleva a entrar en la mira de varios clubes del exterior.

Este martes trascendió que el Deportivo Independiente Medellín de Colombia lo tendría en planes para la temporada 2022. Autor de 12 goles y 18 asistencias en tan solo 25 partidos, el 'tricolor' fue sin duda una de las figuras del torneo peruano.

De Jesús no continuará fijo en el Binacional ya que no se cumplió su única condición de mantener la categoría y ahora está a la espera de definir en qué club del exterior continuará su carrera, aunque no se cierra a regresar al país.

El Nacional, Deportivo Quito, Emelec y Barcelona de Ecuador; Monterrey y Puebla FC de México; Maccabi Haifa de Israel, Cúcuta Deportivo de Colombia, Arouca de Portugal y Bucheon FC de Corea del Sur están en su palmarés.