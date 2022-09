Antonio Valencia realizó una de las mejores carreras en la historia del fútbol ecuatoriano al consolidarse por varios años en la élite y jugar en uno de los mejores equipos del mundo como el Manchester United. El 'Toño' jugó 10 años en el club y llegó a ser capitán de los 'Red Devils', un privilegio que tienen pocos.

El ex jugador de la Selección Ecuatoriana tuvo como entrenadores a Alex Ferguson, David Moyes, Louis Van Gaal, José Mourinho y Ole Gunnar Solskjaer en su paso por el United, logrando ser titular con todos, menos con Solskajer y Mourinho durante sus últimos meses como DT del equipo.

Valencia era un jugador importante para 'Mou', pero de repente dejó de jugar por decisión del portugués. Valencia no habí dado a conocer el motivo por el que sucedió esto, pero después de varios años contó lo que ocurrió con el ex entrenador del Real Madrid en una entrevista con el periodista Sergio Tufiño.

"Fue una cosa rara. Había un hincha de Manchester que siempre publicaba cosas buenas y yo le daba 'like' apoyando al equipo. Nosotros veníamos de una racha de 4 partidos sin ganar y él pone en su comentario 'Mourinho tiene que irse'. Era tarde, yo como que lo miro, no le paro bola le doy 'like' y me acuesto a dormir", inició Valencia.

"Me levanto y veo un montón de llamadas de mi representante y el jefe de prense. Me dicen 'estás metido en un problema ven al equipo', cuando vi el 'like' de lo de Mourinho dije ya no juego más y ¡no jugué más!. Son cosas que pasan, estoy agradecido con él porque me dio la oportunidad de ser el capitán del Manchester y jugar mucho partidos", finalizó el ex jugador del Manchester United.