El no clasificar a la Champions League fue un golpe muy duro en la parte económica para el Villarreal al no recibir los premios por jugar la competición europea. Esto causó que los directivos estén dispuestos a vender algunos jugadores para tener más ingresos y así no tener problema con el control económico de La Liga.

Según medios españoles, Pervis Estupiñán estaría entre los jugadores 'vendibles' al poder dejar una buena cantidad de dinero al 'Submarino Amarillo'. Esto no ha pasado desapercibido por los clubes europeos y desde la Premier League están interesados en fichar al jugador de la Selección Ecuatoriana.

Marca informó que el Tottenham está en busca de un lateral izquierdo y tiene en la mira a Pervis Estupiñán. El precio del ecuatoriano sería alto, ya que está valorado en 20 millones de euros según el portal Transfermarkt. En Inglaterra el poder adquisitivo de los clubes es muy alto y no tendrían problemas en desembolsar esa cantidad.

Estupiñán tuvo una gran temporada con el Villarreal y logró consolidarse como titular en todos los partidos de la Champions League. El jugador surgido en Liga de Quito ha tenido una mejoría importante desde que llegó al fútbol europeo y ahora tiene posibilidades de llegar a la Premier League, la liga más importante del mundo.