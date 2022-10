Apenas ha marcado un gol con el Abha Club de Arabia Saudita pero en estos días arrancó el rumor de que el futbolista ecuatoriano Felipe Caicedo estaría en planes de un equipo de Europa.

La prensa italiana señala que la SS Lazio de la Serie A están buscando un delantero para el mercado de invierno y entre las opciones que barajan esta el regreso del delantero nacional. Caicedo ya estuvo en el cuadro romano donde fue uno de los más queridos y goleadores.

El tricolor firmó recientemente con el club de Medio Oriente así que para que se de su salida deberá haber una negociación de por medio. Aún no hay pronunciamiento oficial sobre si el club italiano de verdad piensa en el regreso de Feliphanter.

El que si dio declaraciones al respecto fue el ex seleccionado ecuatoriano. "Regresaría sin pensarlo si me llaman para enero, no me quería ir. Tengo buenos recuerdos allá", dijo Caicedo, campeón de 4 trofeos con la Lazio.