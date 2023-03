Sin lugar a dudas, Brighton es uno de los equipos que ha causado sensación y ha sorprendido a los grandes de la Premier League durante esta campaña. Sobre todo, teniendo en cuenta que podría arrebatarle un cupo directo a competiciones europeas a los clubes históricos del fútbol inglés.

Debido a ese gran funcionamiento, podría perder varios jugadores para el futuro, dado que los equipos grandes se han interesado en varias figuras del equipo que juega en Falmer Stadium con algunos sudamericanos en su plantel.

El entrenador italiano Roberto De Zerbi podría dejar Brighton, luego de que Tottenham se haya interesado en el estratega ante la inminente salida de su compatriota Antonio Conte, por algunas desacertadas declaraciones donde apuntó a la dirigencia londinense y a los propios futbolistas.

Ante este panoroma, Brighton podría volver a quedarse sin entrenador tras la salida del britanico Graham Potter, quien dejó Sussex para arribar a Stanford Bridge, donde se mantiene, tras un comienzo con mucha turbulencia.

¿Qué dijo Antonio Conte?

El entrenador italiano lanzó unas explosivas declaraciones tras empate 3-3 entre Chelsea y Southampton: "Están acostumbrados a no pelear por algo importante. No quieren jugar bajo presión o bajo estrés. Para mí es inaceptable. La historia de Tottenham es esta. Hace 20 años que está el dueño y no ganan nada."