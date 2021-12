Desde que salió de Independiente del Valle hasta el 2020, Arturo Mina no tuvo problemas para encontrar equipo, pero su nivel fue decayendo y actualmente no tiene firmado contrato con ningún club. El último conjunto al que perteneció el 'Rey Arturo' fue el BB Erzurumspor de Turquía, del que quedó libre en enero del 2021.

Al no tener equipo, Mina fue relacionado con varios clubes de la LigaPro, pero no se terminó dando su retorno al fútbol ecuatoriano. El ex River Plata ha estado en busca de un equipo, pero todavía no ha logrado encontrar alguien que quiera ficharlo y ahora el defensa central habló acerca de lo que será su futuro.

Arturo Mina dio una entrevista en la radio Área Deportiva donde contó dónde jugará en 2022: "Con gente de Orense no he tenido contacto, ni con ningún club del país, estoy manejando varias opciones de europa. En estos días analizamos cuál es la mejor para firmar con algún equipo".

El ex defensa central de la Selección Ecuatoriana no tiene en sus planes volver a Ecuador y en los próximos días se conocerá cuál será se futuro. Mina no ha podido recuperar el nivel que mostró en la Copa Libertadores 2016, pero finalmente conseguirá equipo en el viejo continente y con 31 años no piensa volver al país en un futuro cercano.