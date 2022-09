Los últimos días no han sido nada fáciles para Richard Carapaz por las críticas que recibió al no poder pelear por la clasificación general en La Vuelta a España. Desde el Team INEOS revelaron que 'Richie' no llegó en las mejores condiciones a la gran vuelta española y que se estaba sintiendo mejor con el paso de las etapas.

Carapaz está lejos del líder Remco Evenepoel, por lo que sus aspiraciones de ganar La Vuelta se esfumaron, y con esto cambiaron los objetivos del ecuatoriano en la carrera. El Ineos y 'La Locomotora' se enfocaron en ganar etapas, algo que pudo hacerlo realidad hace pocos minutos en la etapa 12.

El carchense estuvo en la fuga del día y en los últimos dos kilómetros realizó un ataque muy fuerte que dejó atrás a sus rivales. Carapaz mantuvo el ritmo en el pedaleo y sacó 12 segundos a Wilco Keldermann, su perseguidor. Estas diferencias fueron definitorias y el tricolor logró quedarse con la victoria en la etapa 12 de La Vuelta.

Esto le permitió escalar varias posiciones en la clasificación general y ahora se ubica en el puesto 16 a 11 minutos 27 segundos de Evenepoel. Carapaz ganó una etapa en La Vuelta por primera vez, marcando historia al ser el primer ecuatoriano en lograrlo. Previamente todas las victorias de etapa para Ecuador habían sido en el Giro de Italia gracias a 'Richie', Jonathan Narváez y Jonathan Caicedo.