A pocos meses del arranque de la Copa del Mundo Qatar 2022, la selección de Ecuador tiene algunos nombres que generan preocupación por no estar en pleno de condiciones por distintas lesiones. La 'Tri' tiene a día de hoy algunos descartados y otros en proceso de recuperación para lo que será el siguiente torneo.

+ Renato Ibarra, dispuesto a regresar a Ecuador

+ Esto dijo Klopp sobre el fichaje de Caicedo por el Liverpool

+ Ranking de precios de la selección de Ecuador

Joao Rojas

El primer descartado de la selección de Ecuador para Qatar 2022, sufrió una rotura de ligamentos cuando ya se ganaba el lugar de titular en el Monterrey de México. Su recuperación no será menor a seis meses por lo que Gustavo Alfaro no contará con el ex Emelec.

Robert Arboleda

Tuvo una rotura y lesión de ligamentos en su tobillo izquierdo y muchos lo daban como descartado, sin embargo el defensor central corre contra el tiempo para llegar en condiciones para la Copa del Mundo. Pese a que perdió su titularidad, es uno de los fijos y referentes en la defensa de la selección, por lo que hay expectativa para que regrese.

Félix Torres

El defensor ecuatoriano salió al cambio en el Santos Laguna de México y está pendiente de evaluación para conocer el alcance de la lesión. Hoy es titular junto a Piero Hincapié y su baja sería un dolor de cabeza para el entrenador Gustavo Alfaro.

Ayrton Preciado

Fue la sorpresa de Ecuador en la Copa América pasada y desde ahí ha sido fijo en la selección, justo cuando disfrutaba ser figura en la 'Tri' y en el Santos, volvió a caer lesionado. Hoy entrena ya con el grupo y se lo espera sin problemas para el torneo.

Jeremy Sarmiento

El extremo del Brighton ha tenido constantes lesiones en su rodilla y en Inglaterra esperan a que esté ya recuperado definitivamente para volver a sumar minutos, si llega a Qatar 2022 es otra variante para la banda izquierda.

Gonzalo Plata

El extremo ecuatoriano no ha debutado en el Valladolid por molestias en el tobillo, no es de gravedad pero en España no lo quieren apurar para arriesgar a una lesión mayor. Por la banda derecha es uno de nuestros principales referentes.

Leonardo Campana

Vivía el mejor momento de su carrera, el delantero ecuatoriano era titular y goleador del Inter Miami de la Mayor League Soccer, sin embargo una lesión lo tiene ya varias semanas fuera de las canchas, si retoma su racha seguro será uno de los delanteros de Ecuador en el Mundial.