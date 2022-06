Tuvo su esperado debut en la selección de Ecuador al inicio de Eliminatorias, sin embargo tras algunos partidos no fue convocado nuevamente y ahora en charlas con los medios de comunicación el volante Damián Díaz expresó sobre lo que fue su breve paso por la Tri además de cómo toma no volver a ser llamado.

"Son decisiones del DT y no quiero entrar en conflicto con nadie, jugadores, entrenador y periodistas. Me llevan y se arma una carnicería conmigo que sí que la edad, que trinquero", empezó en charlas con Radio Diblu.

"No quiero desestabilizar a nadie, quiero que a la Selección le vaya bien. Y si me toca estar me jugaré la vida siempre como lo hice no solo con BSC sino con Ecuador", complementó. En algunos encuentros los hinchas pidieron la presencia de un enganche en la 'Tri' ponderando al 'Kitu' como opción.

Luego de la Copa América 2021 el volante Damián Díaz no fue llamado nuevamente, disparando rumores que desde adentro los seleccionados le habían bajado el pulgar al volante emblema de los "toreros". Desde otras voces señalaban que netamente era tema deportivo de esquema y rendimiento.