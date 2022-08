En las vísperas del Mundial de Qatar 2022, muchos protagonistas de ediciones pasadas comienzan a dar su visión sobre lo que se viene para la tricolor. El equipo ecuatoriano se prepara para su cuarto mundial.

+¿Es Fabián Bustos? Delfín cerca de confirmar al reemplazante de Sanguinetti

+¿Se irá? El presidente del Brighton habló del futuro de Moisés Caicedo

+¿Llega al Mundial? Novedades sobre la lesión de Félix Torres

En ese marco, Édison Méndez sobreviviente de las tres ediciones pasadas de la tricolor, dialogó con Radio Diblu donde dejó sus sensaciones sobre el proceso que ha llevado a cabo el argentino Gustavo Alfaro.

“Alfaro formó un verdadero equipo, con un sistema de juego. Me genera muchísima ilusión, no solo en este Mundial, sino en las próximas dos eliminatorias,” detalló el ex mediocampista ecuatoriano sobre la selección de fútbol.

La selección dirigida por Gustavo Alfaro inaugurará el Mundial de Qatar 2022 ante Qatar, el anfitrión, el próximo domingo 20 de noviembre e integrará el Grupo A con Países Bajos y Senegal.