La selección de Ecuador ya se encuentra concentrada trabajando para lo que será la Copa del Mundo sub 20 en este mes de mayo y ya con la lista oficial publicada. Este jueves trascendió que uno de los jugadores que estaba en planes pero que rechazó a la Tri finalmente tampoco fue convocado por su opción B.

Marcos Zambrano recibió el pedido de convocatoria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para ser parte del equipo, sin embargo mediante una respuesta oficial declinó el llamado, esto también con la posibilidad que tiene para jugar por Estados Unidos, irónicamente rival de la Tri en el grupo.

Finalmente Estados Unidos dio la lista final para la convocatoria y no fue incluido Zambrano, eso sí pese a los rumores que señalaban que no fue tomado en cuenta por los nortamericanos trascendió que sí hicieron la gestión para tenerlo.

El Benfica sigue en competencia en la liga sub23 y al no estar en la obligación de prestarlo por no ser fecha FIFA optaron por no cederlo. Zambrano aún tiene las posibilidades intactas de defender a la selección nacional como a la sudamericana.