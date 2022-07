En los últimos años varios selecciones a nivel mundial han empezado a reclutar jugadores jóvenes con ascendencia o que estén viviendo varios años en su país para captar talentos. Ecuador no no se ha quedado atrás y logró que jugadores como Jeremy Sarmiento o Diego Almeida quieran defender a 'La Tri'.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol está haciendo un gran trabajo en esa área y tiene en la mira a varios jugadores con ascendencia ecuatoriana. Aunque el seguimiento con estos jugadores en 'La Tri' es bueno, la Selección de Estados Unidos se quiere adelantar a Ecuador y convocó a una joya tricolor de tan solo 17 años.

Se trata del guayaquileño Marcos Zambrano, quien también posee la nacionalidad estadounidense. El delantero de 17 años es parte de las fuerzas básicas del Philadelphia Union, club con el que fue campeón y goleador de la MLS Next, torneo donde juegan las divisiones inferiores de los equipos estadounidenses.

El gran nivel de Zambrano hizo que Estados Unidos ponga sus ojos en él y ya lo convocó para ser parte del equipo nacional sub-19. Además el ecuatoriano fue convocado para ser parte del MLS Next All Star Game, al cual solamente asisten los mejores jugadores del torneo. Zambrano tiene grandes condiciones y los estadounidenses lo siguen de cerca para que decida defender a su país y no a la Selección Ecuatoriana.