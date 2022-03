La clasificación de la Selección Ecuatoriana al Mundial de Qatar 2022 llenó de alegrías a todos los hinchas de 'La Tri', quienes confían plenamente en esta generación de jugadores. El proceso no fue fácil, más aún cuando se perdió con Perú como locales y se tuvo un mala Copa América, momento donde Gustavo Alfaro fue muy criticado.

El DT argentino supo mantener la calma y seguir trabajando para llevar a Ecuador al Mundial, algo que logró hacerlo. Varios históricos de 'La Tri' han elogiado la apuesta que realizó Alfaro con estos jugadores jóvenes, y logró cambiar las críticas de Álex Aguinaga, quien ahora ponderó al argentino y le dio un consejo.

"Con Gustavo Alfaro a la cabeza, con las buenas y malas decisiones, con el poco y mucho trabajo, que yo creo que fue bastante, nos terminaron llevando al Mundial. Siempre me dicen que soy 'contreras' de la Selección, pero me gusta señalar los problemas para que se pueda corregir y no ser cómplice", empezó Aguinaga en Studio Fútbol.

Sobre lo que tiene que hacer Alfaro para que 'La Tri' tenga éxito en Qatar, el 'Güero' dio un consejo: "Los jugadores que van al Mundial tienen que estar jugando, porque el Mundial es otra historia. Cualquiera como se llame, tiene que jugar. Todos tiene que tener ritmo, desde los titulares hasta los que están el banca".