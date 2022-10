Antonio Valencia destacó el trabajo de Gustavo Alfaro y envió un fuerte mensaje a los jugadores que no volvieron a ser convocados a 'La Tri'.

El fuerte mensaje de Antonio Valencia a los jugadores que ya no son citados a 'La Tri'

La Selección Ecuatoriana está clasificada a Qatar 2022 tras una seguidilla de resultados que le permitieron mantenerse en la parte alta de las Eliminatorias. A pesar de que los dirigidos por Gustavo Alfaro lograron el objetivo, hubo unos meses muy complicados en que se criticó el trabajo de 'La Tri'. Este periodo de tiempo fue previo a la Copa América 2021 y durante el torneo de selecciones organizado por la CONMEBOL.

Esto fue un punto de inflexión para la Selección, ya que no se volvieron a cometer los mismo errores que existieron en esos partidos y aparecieron jugadores importantes como Piero Hincapié. Antonio Valencia dio una entrevista para Revista Mundo Diners, donde habló acerca de 'La Tri' y ponderó que Alfaro aprendió de la Copa América, lo cual fue clave para llegar al Mundial.

"Es una Selección muy joven, muy linda, con mucha humildad. Lo mejor que le pudo pasar al profesor Gustavo Alfaro fue jugar la Copa América de 2021. Fue un torneo muy malo para nosotros, pero ahí el entrenador se dio cuenta de qué futbolista estaba listo para conformar la Selección y quién no, porque hay que ser muy bueno en la cancha y afuera mucho mejor. Tienes que ser buen compañero, ayudarlos y tener un buen comportamiento. Yo estaba feliz de todo lo que sucedió en la Copa América", declaró Valencia.

Para el ex capitán de la Selección Ecuatoriana, algunos jugadores que formaron parte de la convocatoria de la Copa América, no volvieron a ser convocados por no ser buenos para el grupo. Este es un mensaje fuerte para los nombres que perdieron su espacio en 'La Tri'. Alfaro ha hablado en varias ocasiones sobre este tema y por esa razón pone mucho énfasis en el grupo al momento de realizar las convocatorias.