El entrenador argentino de 60 años, Gustavo Alfaro, se despidió de la Selección Ecuatoriana de Fútbol en una emotiva carta publicada en redes sociales. El nacido en Rafaela permaneció dos años al frente del cuadro tricolor en donde logró clasificar al Mundial de Qatar 2022 con un total de 35 compromisos disputados entre amistosos y oficiales.

Dentro de su publicación de despedida, Alfaro arrancó agradeciendo el trabajo de sus dirigidos. Ecuador se convirtió en una de las selecciones más jóvenes en clasificar al pasado Mundial de Fútbol con una media de 25,6 años de edad. "Fueron y son los verdaderos artífices. Qué hermoso trabajar con ustedes, recorrer este camino juntos descubriendo las sensaciones a medida que avanzábamos", sentenció el argentino.

Asimismo, el estratega mencionó sobre la identificación de la Selección Nacional, pues al llegar, encontró un grupo casi inexistente y que a lo largo de su proceso, logró consolidación. "No hay lugar a donde vaya, en el que no me hablen bien de Ecuador. Lograron algo que en el fútbol es difícil: identificación (...) Hoy les aseguró que tendrán más Mundiales por delante porque las lágrimas de hoy son el triunfo de mañana", acotó.

Alfaro además se refirió a la dirigencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, institución a la que agradeció por la confianza brindada en los dos años en los que estuvo al frente del equipo nacional, tiempo al que calificó como fascinante. "Este mensaje es para decirles gracias en nombre de todo mi Cuerpo Técnico (...) Agradezco a los dirigentes por habernos dado la chance de asumir este desafío, de confiar en nosotros en tiempos institucionales complicados".

Finalmente, el DT argentino comentó sobre sus nuevos retos a futuro. "Siento que yo también me voy mejor de lo que llegué, eso me impulsa a diseñar nuevos sueños y proponerme nuevas metas. Los voy a extrañar, los quiero mucho", culminó.