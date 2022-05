Lo explica: Abogado ecuatoriano sobre caso Castillo: "Yo no sería tan optimista..."

Muchas son las voces que califican de "imposible" la posibilidad de que Ecuador sea sancionado por el caso Byron Castillo tras el reclamo de Chile. Este lunes sin embargo a diferencia de direectivos y otros expertos, un síndico experto en el tema pone en algo de tensión la situación.

"A diferencia de mis colegas, yo no sería tan optimista. La FIFA pudo haber contestado que no es su jurisdicción o delegar al Comité de Ética, pero abrieron una investigación y esto desemboca también en sanciones a las Federaciones", empezó Jorge Sosa en Wuan Plus.

"Esa sanción sería perdida de puntos en los que Byron Castillo jugó por Ecuador, la FIFA puede evaluar discrecionalmente con toda la carga de pruebas que tiene Chile. Ecuador debe presentar una defensa más profunda que el habeas data", continuó.

Sobre si Ecuador sabía o no lo de Castillo: "Los estatutos de la FIFA no se basan en intencionalidad, puede sancionar a la FEF por no tomar los cuidados necesarios de asegurar que la documentación estaba correcta".