La selección de Ecuador tiene ya definido su camino de amistosos preparatorios de cara a la Copa del Mundo Qatar 2022. Nigeria, Croacia, Túnez, Arabia Saudita, México y Japón son los seis enfrentamientos que tendrá la Alfaroneta antes de la Copa del Mundo, esto marcará que tendremos enfrente algunos de los nombres más relevantes del mundo.

+ Enner Valencia tendría oferta ecuatoriana

+ Así va la situación del nuevo DT de LDUQ

+ José Cifuentes marca golazo en la MLS

México: En México algunos de los nombres de crédito mundial están en el ataque, como por ejemplo Hirving Lozano y Raúl Jiménez, del SS Napoli de Italia y del Wolverhampton de Inglaterra respectivamente. Ambos titulares en sus respectivos clubes

Japón: La selección asiática fue una de las primeras que se metió con paso firme a Qatar 2022. Su máximo exponente es Takumi Minamino, hoy en el Liverpool de Jurgen Klopp y también Takefusa Kubo, considerada promesa mundial, del Real Madrid cedido en el RCD Mallorca.

Nigeria: Los blanquiverdes de África no clasificaron al mundial tras caer en tercera ronda vs. Ghana, sin embargo tienen nombres con experiencia en Inglaterra como Iheanacho ex Manchester City hoy Leicester y Odion Ighalo, ex Manchester United.

Croacia: En la lista es claro que lidera Luka Modric, el veterano campeón del Real Madrid lidera el mediocampo de su equipo; también se encuentra Iván Rakitic del Sevilla y Perisic del Inter de Milán.