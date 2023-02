La Selección Ecuatoriana de Fútbol continúa en el proceso de búsqueda de su entrenador para el proceso eliminatorio rumbo al Mundial del 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

Es así que Ricardo Gareca —técnico argentino de 65 años— mantuvo una conversación con ESPN y dio detalles sobre lo que sería su futuro al mando de la Selección Ecuatoriana de Fútbol, asimismo confirmó que se reunió con Gustavo Alfaro.

"Está en un paso eso de ponerse de acuerdo. He hablado con el presidente (Francisco Egas), estamos comunicados. He hablado con Gustavo (Alfaro) y estamos en tratativas aunque ellos también tienen otras alternativas. Lo veo avanzado pero no sabría decirte si se cierra o no se cierra", manifestó el exentrenador de Perú y Vélez Sarfield.

Hoy recordamos —que en una conversación con el programa 'Al Aire' de la emisora FB Radio de Quito, Francisco Egas —presidente de la FEF— indicó que el nuevo director técnico tricolor estaría confirmado en máximo una semana. Lo que quiere decir que en las próximas horas o incluso días se podría confirmar la llegada de Gareca para un nuevo proceso tricolor.