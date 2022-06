La llegada de Hernán Galíndez a la Universidad de Chile no fue bien vista por los hinchas y periodistas cercanos al club, y que consideraban que el fichajes era innecesario al tener un arquero canterano en la plantilla. El argentino-ecuatoriano llegó gracias a Santiago Escobar, quien era el entrenador de 'La U' a inicios del 2022.

El 'Gordo' viene con buenas actuaciones desde que debutó en el fútbol chileno, pero de igual manera lo critican por la cantidad de goles que recibe, pero eso ocurre por el mal funcionamiento de la defensa. En los últimos días se conoció que Galíndez quiere regresar a Ecuador, decisión que la tomó por el acoso que viven su familia y él, luego de la resolución del caso Byron Castillo.

"Entiendo que la FIFA al recibir una denuncia, está bien que pida documentación. Es normal. Sé que Byron es ecuatoriano y no tengo dudas de eso. Clasificamos en la fecha 17 al Mundial y ahora, si Chile entiende que tiene que hacer una denuncia, está en su derecho", inició el arquero de 'La Tri' en El Deportivo.

"Justo me toca jugar a mí en Chile, el único ecuatoriano que está acá... No puedo ni ir al supermercado porque la gente me habla de esto. Está bien que los abogados defiendan su postura", finalizó Galíndez sobre el tema. Esto generó que no quiera seguir en Chile y Aucas ya hizo una oferta por él, por lo que habrá que esperar para saber si la aceptan o no.