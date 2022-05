La clasificación de la Selección Ecuatoriana al Mundial de Qatar 2022 llenó de alegría a todo el país, y las expectativas de lo que se podrá conseguir son muy altas. Gustavo Alfaro logró unir a todo Ecuador, dejando de lado las diferenecias entre los hinchas de diferentes equipos y haciendo un grupo de jugadores muy fuerte que consiguió el objetivo.

Piero Hincapié se convirtió en uno de los líderes futbolísticos de 'La Tri' desde su debut en la Copa América 2021 y se ganó un puesto como titular indiscutible. El defensa central del Bayer Leverkusen habló sobre la participación con Ecuador en el Mundial, dejando claro que están para ser campeones.

"Ecuador debe aprender que está para ser campeón en la Copa del Mundo y que no solo va a competir como uno más, así lo tenemos que ver, esa es la mentalidad si queremos ir al Mundial a poner el nombre de Ecuador en lo más alto. Tenemos que buscar superarnos, exigirnos para estar al nivel de Brasil y Argentina que son los que siempre ganan la eliminatoria más dura del mundo; hay que aprovechar eso como preparación para enfrentarnos de tú a tú al rival que nos pongan enfrente", declaró Hincapié para EFE.

Sobre las convocatorias a 'La Tri', el defensa dijo: "He querido compartir en las convocatorias todo lo que he aprendido en el Bayer. Es algo que hacemos todos los que llegamos a la Selección y jugamos fuera; eso nos enriquece y fortalece la mentalidad para entender de lo que somos capaces".

Sobre su presente en el Bayer Leverkusen y su futuro, sostuvo que: "Desde que llegas te enseñan que aspiramos al campeonato; sabemos que el Borussia Dortmund, pero sobre todo el Bayern, siempre están ahí arriba, pero nuestra mente va más allá de solo competir para no quedar atrás; peleamos con todo por ser campeones. Debo mejorar lo hecho en mi primera temporada en Europa, aspiro a más, quiero llegar a un grande. Ir a jugar a la liga española, de preferencia al Real Madrid, pero no me negaría al Barcelona si algún día se interesan por mí".