Piero Hincapié, quien recientemente fue elegido por el prestigioso diario El País como uno de los mejores de América en el 2021, se volvió un indiscutido en la Selección de Ecuador en los últimos meses. Y el defensa central, de sólo 19 años, se ilusiona con llevar a La Tricolor a la Copa del Mundo de Qatar el próximo año.

Para empezar, contó cómo vivió su debut en la Copa América frente a Colombia: “Recuerdo que antes de ese partido le pedí a Dios que me ayude y afortunadamente me fue bien, aunque el resultado no fue el esperado”.

Además, en diálogo con la revista Extra, comentó cuál es el partido que mejor recuerda con la Selección: “Es difícil quedarse sólo con uno, pero si debo elegir me quedo con el penúltimo ante Venezuela en Quito, ya que con mi gol pudimos ganar”.

“En un año me veo jugando el Mundial. Haciendo un gran papel con la Selección”, manifestó con respecto al gran evento deportivo del 2022. Además, para cerrar, dejó un deseo de pasar a otra liga: “Me atrae mucho la liga española. Jugar en algún club grande de allá ha sido otro de mis anhelos”.

¿En qué posición se encuentra Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas?

El seleccionado dirigido por Gustavo Alfaro se encuentra en la tercera posición de las Eliminatorias Conmebol con 23 unidades producto de siete triunfos, dos empates y cinco derrotas. Sólo está por debajo de Argentina y Brasil, las dos selecciones que ya están clasificadas a Qatar 2022. Si consigue sumar al menos seis puntos de los últimos 12 en juego, ya consigue su clasificación.