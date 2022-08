Tras la Copa América 2021, Christian Noboa dejó de ser convocado a la Selección Ecuatoriana por tener diferencias con el entrenador Gustavo Alfaro. 'El Zar' criticó algunas decisiones que tomó el DT durante algunos partidos, algo que no fue bien recibido y derivó en que no vuelva a ser citado en las convocatorias.

El ecuatoriano que milita en el Sochi se había mantenido en silencio tras quedar fuera de 'La Tri', pero rompió el silencio en una entrevista en xPoDcasT. Noboa habló sobre la Selección Ecuatoriana, dejando claro que él piensa que no merece ser convocado para el Mundial al no haber sido parte del proceso.

"¿Que me merezco o no ser convocado? Hoy por hoy yo creería que no me merezco, porque estos chicos se fajaron todas las Eliminatorias y la clasificaron ellos. Yo no jugué, yo habré jugado como mucho 4 partidos. Ello se lo han ganado, y llevarme a mí ¿por qué?, poque lo merezco, respeto o por buena gente, no, sencillamente no", inició Noboa.

"Mi tiempo ya pasó. Lo que yo dije al Profe y mis compañeros, nunca mentí, lo mismo que dije en las entrevistas se los dije a ellos. No fue nada malo, era busca una solución de algo que ya viví en las Eliminatorias pasadas de cambiar a los que no jugaban. Si esa experiencia que uno tiene no la comparte, para qué estoy yo ahí. Si no juego, al menos esa experiencia poderla transmitir", continuó el jugador del Sochi.

Noboa está consciente que no debe ser parte de la convocatoria de la Selección Ecuatoriana para Qatar 2022, pero aprovechó para aclarar el malentendido que hubo con Alfaro por las declaraciones que dio. 'El Zar' no cierras las puertas a 'La Tri', pero si llega a ser citado quiere tener minutos, ya que no ve lógica en que le quite el espacio a un joven si no va a jugar.