Desde que la continuidad de Gustavo Alfaro al mando de Ecuador entró en seria duda uno de los nombres que más sonó para reemplazarlo ha sido Ricardo Gareca, pues esta vez el argentino en conversaciones con los medios no tuvo problema en contestar sobre lo dicho.

En charlas con el medio Deportivisimo de Perú, Gareca dijo que: "Ecuador es una selección respetada. La estructura y jugadores son importantes. Quiero dejar tranquilas a las autoridades de Ecuador, solamente si ya arreglan que no siga Alfaro yo entraría a negociar, antes no", dijo sobre sus impresiones de la Tri y que no negociaría mientras haya un DT en el cargo.

Sobre si cree que debe seguir Alfaro: "Creo que el ciclo no tiene aún un final. Siento que lo más sano es que continúen y que sigan cosechando frutos de ese trabajo". Sobre la idea de vivir fuera de Ecuador: "Nunca trabajaría fuera de mi lugar de trabajo".

Un salario de 4 millones de dólares, no vivir en Ecuador, elegir las sedes de Eliminatorias son algunos condicionantes que el estratega ha puesto para renovar su contrato con Ecuador para el 2023.