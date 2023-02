El dirigente indicó que el nuevo director técnico estará escogido no mucho más que en una semana.

Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, dio detalles en torno a la problemática que la entidad deportiva mantiene con el exentrenador de la Selección, Gustavo Alfaro, y además adelantó ciertos detalles sobre el nuevo timonel del conjunto nacional para el proceso que está por iniciar rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del 2026.

En una entrevista con el programa 'Al Aire' del medio capitalino FB Radio, el máximo dirigente de la Ecuatoriana de Fútbol comentó sobre cómo está el proceso de finiquito con el argentino de 60 años, último entrenador de la Tricolor. Egas adelantó que hay un monto importante en juego (de 4 millones de dólares).

"El tema de la deuda tiene un desacuerdo importante y por eso hay la intención de que tengan que habert abogados de parte y parte involucrados. Hay un monto que es muy importante y que nosotros entendemos que no corresponde y que él quiere cobrar. Este tema quiero cerrarlo, que el área legal de la FEF se encargue para nosotros centrarnos en su reemplazo", indicó.

En torno al nuevo entrenador que se hará cargo del conjunto nacional, Egas expresó que se ha seguido un 'proceso responsable' para encontrar un reemplazo para el puesto que dejó vacante Gustavo Alfaro. Asimismo indicó las características que debería tener la Tricolor de cara al proceso del 2026.

"Estamos cumpliendo con un proceso responsable de evaluación de candidatos por las condiciones económicas que tiene la Federación, tenemos que ser responsables con eso. Hemos hecho el análisis de lo que ha hecho Ecuador en las Elimiantorias y somos una selección que le viene muy bien presionar arriba, ser rápido en las salidas y en la recuperación de pelota", manifestó.

Finalmente, en torno a una fecha límite, Egas adelantó que no pasará más de una semana para ya conocer al nuevo director técnico de la Selección Ecuatoriana de Fútbol. "Tampoco creo que por apurarse debemos dejar de cumplir todas las etapas etapas. Tenemos un poco más de tiempo porque las Eliminatorias no se anticipa continuarlas antes de junio, será cuestión de días, de una semana pero no mucho más. Estamos muy avanzados en el proceso", concluyó.