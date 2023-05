¿De la LigaPro? Moreno Martins le dijo que no a este grande

Para muchos seguidores del fútbol ecuatoriano, Marcelo Moreno Martins fue el mejor traspaso del último mercado de pases. El jugador boliviano llegó sobre el cierre para jerarquizar a Independiente del Valle y la LigaPro.

El jugador con pasado en Cerro Porteño dialogó con el programa Más Que Fútbol de Dsports Chile donde reveló que fue seducido para jugar en un gigante del continente antes de arribar a Independiente del Valle.

“Quinteros me entendió por no llegar a Colo Colo, no fue decisión mía. Se acercó mucho la posibilidad de llegar a Chile. Espero que le vaya muy bien porque se lo merece,” soltó el atacante.

El experimentado futbolista de 35 años se destacò en el balompiè europeo con pasos por Shakhtar Donestk, Werder Bremen y Wigan. Además en Sudamerica vistió las camisetas de Cruzeiro, Flamengo, Gremio entre otros.