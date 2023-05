La etapa de Carlos Alejandro Alfaro Moreno en Barcelona está próxima a llegar a su fin y, tal como él mismo ha confirmado, no volverá a ser candidato a al puesto en el siguiente periodo.

Si bien llegó al club de la mano de José Francisco Cevallos, hizo su propio camino y desde 2019 es presidente del club. En su mandato, el club obtuvo un título nacional, llegó a una semifinal de Copa Libertadores y otros “logros” como vencer a Liga de Quito en el estadio Rodrigo Paz.

En enetrevista para WQ Radio reveló algunos detalles de su etapa como dirigente deportivo: “Siempre supe que no sería entrenador, se necesita vocación. Lo que me apasionaba era la comunicación. Creo que siendo DT no lo habría soportado ni me habrían soportado. Como les digo, es algo de vocación”.

Además, reveló cuál es su sueño como dirigente de Barcelona: “En este puesto, salir bien librado después de una administración habiendo peleado todos los años algo, me hace sentir orgullo. No podemos prometer títulos, pero sí pelear año y año. Mi sueño es tener el reconocimiento, respeto y cariño de la hinchada”.